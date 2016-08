Propaganda de Rose diz que 'família mandava em tudo' e Fábio Trad reclama de Azambuja

Imagens reproduzidas de vídeos Vídeo diz que 'uma família mandava em tudo'. Fábio Trad reclama no Facebook

O ex-deputado federal Fábio Trad (PSD) postou no sábado (28) no Facebook vídeo em que ele se diz "muito triste" e "decepcionado" com "o político Reinaldo Azambuja". O motivo é um vídeo de campanha da vice-governadora e candidata à Prefeitura de Campo Grande, Rose Modesto (PSDB). "Eu vi agora a propaganda da candidata dele e lamento profundamente que tenha procurado enveredar pela ofensa à família".



Exibida na TV, a peça a que Fábio se refere exibe pessoas andando para trás e, sem citar nomes, faz referência ao seu irmão, o candidato Marquinhos Trad (PSD), que também é irmão do ex-prefeito Nelsinho Trad, e começa com um locutor afirmando: "Campo Grande está andando para trás e tem gente querendo que ela volte para aquele tempo em que uma só família mandava em tudo. Quando a cidade não vai para frente, seus sonhos ficam mais distantes. Campo Grande não aguenta mais isso."



Em seguida, aparece o governador afirmando: "Tá na hora de arrumar a casa e implantar uma gestão eficiente. Como vice-governadora e secretária Rose já provou que sabe administrar. Na Rose você pode confiar." Em seu vídeo, Fábio fala para Reinaldo que no segundo turno das eleições para governador ele "precisou e elogiava muito minha família". "Como é que antes serviu e agora não, o que é que mudou?" (veja aqui).

