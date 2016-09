Projeto que fixa piso salarial de advogados em MS é entregue pelo governador à Assembleia

Divulgação Azambuja (à direita) entregou projeto à Mochi em reunião com advogados

Projeto de lei que regulamenta o piso salarial de advogados empregados em Mato Grosso do Sul foi entregue hoje pelo governador Reinaldo Azambuja (PSDB) ao presidente da Assembleia, deputado Júnior Mochi (PMDB), em reunião com diretores da Seccional da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB-MS) e da Associação dos Novos Advogados (ANA-MS). O texto final da proposta que começou a ser elaborada por iniciativa da entidade dos novos advogados em 2012 com apoio do então presidente da OAB-MS Leonardo Duarte, prevê R$ 1,3 mil de piso para jornada de quatro horas e de R$ 2,6 mil para oito horas diárias, equivalente aos de SP, PR e SC. Na reunião de hoje, o presidente da OAB-MS, Mansour Karmouche, estimou que mais de 50% dos advogados que atuam em MS se enquadram na condição de contratado e disse que o piso dará "segurança para quem está começando a advocacia" e vai valorizar a profissão.

