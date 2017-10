Projeto prevê nome de cônjuge em contas de água, luz e telefone em Campo Grande

Ilustração Inclusão de segundo nome nas contas visa facilitar a apresentação de atestado de residência pelas pessoas, diz vereador

Projeto de lei apresentado ontem na Câmara prevê a inclusão do nome do cônjuge ou maior de 18 anos que resida com o consumidor nas contas de água, luz, telefone e gás e dispõe sobre a inclusão do nome do cônjuge ou maior de 18 anos. Autor a proposta, o vereador Odilon de Oliveira Júnior (PDT) diz que a medida visa facilitar a essas pessoas apresentar atestado de residência. O texto prevê que a solicitação de nome adicional tenha assinatura do titular da conta e da pessoa interessada, especificando quem é o responsável financeiro pelos pagamentos mensais.

