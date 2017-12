Posse de Marun remarcada para esta sexta

Imagem e foto Reprodução Convite da subchefe de Assuntos Parlamentares da Secretaria de Governo para a posse de Marun nesta sexta

A posse de Carlos Marun (PMDB-MS) está remarcada para esta sexta-feira, às 15 horas (DF), no Salão Nobre do segundo andar do Palácio do Planalto, com a presença do presidente Michel Temer, conforme convite divulgado há pouco pela Secretaria de Governo. O presidente, que está em repouso no Hospital Sírio Libanês depois de procedimento de desobstrução na uretra realizado ontem, deve ter alta amanhã de manhã, disse o médico Roberto Kalil Filho à GloboNews. Marun confirmou pessoalmente ao Blog, inclusive, que já avisou seus colegas deputados hoje em Brasília sobre a cerimônia.

