“Por enquanto, permaneço no PT” diz Kemp

Facebook Reprodução Pedro Kemp: 'Por enquanto, permaneço no PT'

Sobre especulações na imprensa de que cogita sair do partido depois de reunião de lideranças regionais do PT marcada para o dia 10 de dezembro, em Campo Grande, por estar descontente com os rumos da sigla, questionei no sábado (26) o Pedro Kemp. O deputado estadual respodeu:



"Primeiro, não há possibilidade agora de sair do partido sem perder o mandato.



Depois, vou aguardar as definições do congresso nacional do partido em abril do ano que vem. Além disso, vou esperar a reforma política também para tomar qualquer decisão.



Por enquanto, permaneço no PT."

