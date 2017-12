Pichadores “presenteiam” Bolsonaro no Natal com brincos e maquiagem em SP

Abner Amiel/Folha São Carlos e Região - Reprodução Outdoor de Jair Bolsonaro pichado à margem da Avenida Comendador Alfredo Maffei em São Carlos

Um outdoor de apoio a Jair Bolsonaro amanheceu pichado no dia de Natal, dois dias depois de ser instalado em uma das principais avenidas da cidade de São Carlos, no interior de São Paulo. O rosto do deputado foi maquiado com blush, batom vermelho e desenhos de brincos e colares. Sob a frase "É melhor Jair se acostumando, #Bolsonaro 2018", foi escrito "Filho da ditadura". O cartaz que custou 600 reais foi pago pelo grupo "São Carlos Apoia Jair Bolsonaro", que reúne 543 pessoas no Facebook. Na rede, integrantes do grupo prometem instalar novos cartazes e levar o candidato às cidades de São Carlos e Araraquara em 2018. "Já esperávamos este ato de vandalismo dessas pessoas que há 13 anos pregam este tipo de democracia, aonde apenas a opinião deles vale e quem pensa diferente é reprimido" disse o grupo em nota de repúdio enviada ao jornal Folha São Carlos e Região.

