PGR aciona STF contra indulto de Temer

O Globo/Arquivo Reprodução PGR diz que o generoso indulto de Temer poderá gerar a impunidade de crimes graves como a corrupção

A procuradora-geral da República, Raquel Dodge, acionou o Supremo ontem contra o indulto natalino de Michel Temer que reduz penas aos condenados por crimes cometidos sem violência ou grave ameaça e possibilita o perdão a corruptos que cumprirem apenas um quinto da pena, o que pode evitar novas delações premiadas e abafar a Lava Jato. A ação da PGR deve ser analisada pela presidente da Corte, Cármen Lúcia. "O chefe do Poder Executivo não tem poder ilimitado de conceder indulto. Se o tivesse, aniquilaria as condenações criminais, subordinaria o Poder Judiciário, restabeleceria o arbítrio e extinguiria os mais basilares princípios que constituem a República Constitucional Brasileira", diz o texto de Dodge. (Com O Globo)

• • • • •

TRF-4 já decidiu que indulto presidencial como o de Temer é inconstitucional

Reprodução O TRF4 decidiu em junho que presidente não pode conceder indulto a quem cumpriu um quarto da pena

O site O Antagonista lembra:



"O presidente da República não pode legislar sobre direito penal e, portanto, não pode conceder indulto a quem cumpriu um quarto da pena. Esse foi o entendimento do TRF-4, o mesmo que julgará Lula no fim de janeiro, em junho deste ano, ao declarar inconstitucional o inciso XIV do artigo 1º do decreto 8.615/2015 – o do indulto, medida do governo Dilma Rousseff utilizada agora por Michel Temer.



O site Consultor Jurídico explicou na época:



'A maioria dos desembargadores entendeu que o presidente tem a prerrogativa discricionária, mas não arbitrária, de conceder o indulto em caráter excepcional, sobretudo se amparado por razões humanitárias. E não como medida para redefinir a dosimetria das penas ou para atuar na diminuição da população carcerária.'"

• • • • •

#InsultoDeNatal

Twitter Reprodução Hastag #InsultoDeNatal foi uma das mais postadas no Twitter com críticas a Temer pelo desconto de 80% na pena de corruptos

A propósito, o indulto de Natal de Michel Temer que dá 80% de desconto na pena de corruptos neste fim de ano foi chamado de #InsultoDeNatal em hastag no Twitter e virou um dos assuntos mais comentados na rede social ontem. A promotora de justiça de Campo Grande, Paula Volpe, por exemplo, usou a hastag para retuitar comentário abaixo do promotor de justiça de São Paulo, Roberto Livianu, que postou link abaixo do site El País dizendo que "Temer faz a black friday do colarinho branco".

Temer fez a black friday da pena do colarinho branco. O indulto é aberração. Não é da tradição brasileira conceder esse indulto para corrupção e lavagem de dinheiro, o que amplia a sensação de impunidade. Leia a íntegra da entrevista concedida a EL PAIS https://t.co/Bn0qVKU8lk — Roberto Livianu (@robertolivianu) 27 de dezembro de 2017

Leia a coluna de hoje clicando aqui em Marco Eusébio in Blog