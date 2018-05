Petrobras reduz 10% preço do diesel para o governo “conversar com caminhoneiros”

Marcelo Camargo/Agência Brasil Decisão da Petrobras pode atenuar paralisação que chegou ao terceiro dia e se espalha pelo País causando desabastecimentos nas cidades

O presidente da Petrobras, Pedro Parente, anunciou na noite de ontem a redução de 10% preço do diesel nas refinarias que será mantida por 15 dias, "para que o governo converse com os caminhoneiros". A medida deve baixar pelo menos R$ 0,26 no preço litro do combustível. "É uma medida de caráter excepcional. Não representa uma mudança de política de preço da empresa", afirmou. Nesses 15 dias, a redução deve causar perda de R$ 350 milhões à estatal. Resta ao governo buscar uma saída e o único caminho é a redução de impostos que, somados, chegam a até 40% do valor dos combustíveis cobrados do consumidor.

