Tamanho do texto

Fotos R.G. para o www.MarcoEusebio.com.br Cabos eleitorais na Afonso Pena: sucesso entre os marmanjos

Dentre a galera que frequenta os bares da Avenida Afonso Pena, não há uma pesquisa específica para saber quem lidera a corrida para a Prefeitura localizada na mesma via. Mas, entre um chope e outro, na preferência da marmanjada o time da adesivagem do Marquinhos Trad (PSD) é o preferido no quesito beleza de cabos eleitorais.

Leia a coluna de hoje clicando aqui em Marco Eusébio in Blog