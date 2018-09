Pesquisa anima Delcídio

Tamanho do texto

www.MarcoEusebio.com.br Por telefone, Delcídio enviou mensagem de voz comentando sua estreia nas pesquisas nesta semana

Delcídio do Amaral (PTC) ficou animado ao estrear em quarto lugar na pesquisa Ibope divulgada pela TV Morena na segunda-feira (veja aqui), uma semana depois de registrar no TRE-MS sua candidatura ao Senado. Para o ex-senador, apesar da campanha curta, a projeção apresenta uma "perspectiva extremamente favorável". Ouça abaixo o áudio enviado ontem (26) via WhatsApp ao Blog.

