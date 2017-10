PDT quer Nelsinho ao Senado com Odilon governador e vice do PSD de Marquinhos

Reprodução/Arquivo Presidente do PTB, Nelsinho disse ao Blog que o PDT o quer na chapa com Odilon para eleições de 2018 em MS

Empenhadas em fazer do juiz aposentado Odilon de Oliveira candidato à sucessão do governador Reinaldo Azambuja (PSDB), lideranças do PDT querem atrair o ex-prefeito de Campo Grande e presidente regional do PTB Nelsinho Trad como candidato ao Senado em 2018. "O PDT quer a gente compondo chapa com o Odilon" disse Nelsinho ontem (07) ao Blog. A chapa cogitada pelo partido presidido pelo deputado federal Dagoberto Nogueira também teria o PSD, do seu irmão e atual prefeito Marquinhos Trad, indicando o vice, ainda sem nome definido. Indaguei sobre uma outra suposta chapa, ventilada por petista, com Zeca do PT e Ricardo Ayche (PSB) para o Senado e ele como candidato ao cargo de governador. Nelsinho respondeu que está focado em disputar uma cadeira de senador em 2018. E, sobre tentativas de formação de chapas, admitiu: "Tem flerte pra todo lado. Até André e Zeca".

