PDT confirma filiação de Biffi no dia 6

Reprodução PDT Convite que começa a ser distribuído pelo PDT diz que ato político será na sede da Anoreg em Campo Grande

O Diretório Regional do PDT-MS começou a distribuir nesta segunda-feira (25) convites para a filiação do ex-deputado federal e ex-presidente estadual do PT Antônio Carlos Biffi e outras lideranças a ele ligadas no dia 6 de outubro, conforme foi antecipado aqui no Blog, na sexta-feira. O evento será a partir das 19h na sede da associação dos cartórios, a Anoreg-MS.

