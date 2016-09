Para garantir candidatura de vereadores em Campo Grande e interior, PTB recorre ao TRE

Divulgação PTB-MS Nelsinho com os vereadores Saci, Chocolate, Shimabukuro e Edil

A mudança na regra eleitoral que abriu uma "janela" permitindo candidatos trocarem de partidos seis meses antes das eleições deste, está levando o MP Eleitoral e adversários a pedir impugnações de candidaturas de partidos cujo estatuto só permite se candidatar com o mínimo de um ano de filiação. E alguns juízes estão acatando os pedidos. Em Mato Grosso do Sul, um dos principais alvos é o PTB que, sob comando do ex-prefeito Nelsinho Trad, passou de um a cinco vereadores em Campo Grande com a "janela". Com exceção de Edson Shimabukuro, eleito pela sigla, o problema atinge os outros quatro: Chocolate, Edil, Saci e Otávio Trad.



"Tivemos decisões favoráveis nas outras cidades, mas ainda enfrentamos problemas em Bela Vista e na Capital. Nosso estatuto acompanhava a lei anterior e foi adequado depois da janela. Estamos recorrendo ao TRE-MS e aguardamos a decisão. Juntamos decisões favoráveis de Minas Gerais, Paraná e Rio Grande do Sul e temos convicação que vamos ganhar", disse Nelsinho Trad aqui ao Blog. Além do PTB, outros partidos como o PT, PMDB, PTdoB, PRTB também prevêm, em seus respectivos estatutos, um ano de filiação para poder se candidatar a cargos políticos.

Leia a coluna de hoje clicando aqui em Marco Eusébio in Blog