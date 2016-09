Para contemplar as mulheres, OAB vai mudar o nome da sua Conferência dos Advogados

Divulgação OAB-MS Karmouche: conferência dos advogados passa a ser da advocacia

Para contemplar as mulheres advogadas, a Ordem dos Advogados do Brasil (OAB) vai mudar o nome da sua Conferência Nacional dos Advogados que a partir do ano que vem passa a ser chamada de Conferência Nacional da Advocacia. Esses encontros que reúnem palestras de juristas em torno de um tema específico são realizados a cada três anos, prazo de gestão das diretorias. A medida também será tomada nos estados. Prevista para julho de 2017, a Conferência Estadual dos Advogados de Mato Grosso do Sul vai ser chamada de Conferência Estadual da Advocacia, informou o presidente da OAB-MS, Mansour Karmouche, ao Blog. Com o número crescente da participação delas nos cursos de Direito, o presidente nacional da Ordem, Carlos Lamachia, estima que num futuro bem próximo haverá mais mulheres do que homens na profissão.

