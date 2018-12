Palocci diz que Lula renovou benefício à empresas em troca de dinheiro para filho

Tamanho do texto

Reprodução/Arquivo Palocci diz ter testemunhas sobre pedido feito pelo filho de Lula para patrocínio de evento

Antonio Palocci disse na quinta (06) em depoimento à Justiça Federal que Lula, quando era presidente, renovou a MP 471 que prorrogou benefícios fiscais às montadoras de veículos nas regiões Norte, Nordeste e Centro-Oeste, em troca de dinheiro para o filho Luís Cláudio Lula da Silva. Palocci disse que quando era ministro da Fazenda, recebeu pedido de Luís Cláudio para um evento que organizaria em 2014. O valor seria em torno de R$ 2 e R$ 3 milhões. "Tenho testemunhas, registro de telefonema dele, agendas", afirmou Palocci. O ex-ministro disse comunicou a Lula, e o ex-presidente disse que o caso estava resolvido porque tinha falado com Mauro Marcondes, informa o site G1. Conforme relatório da Polícia Federal, o dono da Marcondes e Mautoni repassou, à época, R$ 2,5 milhões à LFT Marketing Esportivo, empresa de Luís Claudio, por uma consultoria, pagamento que está sendo investigado na Operação Zelotes. O advogado de Lula, Cristinano Zanin, que tentou sem sucesso impedir o depoimento de Palocci, afirmou em nota divulgada pelo site do PT que "Palocci aproveitou de seu depoimento para fazer ataques a honra e a reputação do ex-presidente Lula e de seu filho Luis Cláudio".

