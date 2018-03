Palocci critica STF por “furar fila” com Lula

Reprodução/Arquivo Palocci ficou indignado pelo fato de o HC preventivo de Lula, que está solto, entrar na pauta do Supremo antes do dele, que está preso

Preso há quase um ano e meio em Curitiba, Antônio Palocci mostrou indignação com a decisão do Supremo de pautar para hoje o habeas corpus do seu ex-companheiro Lula antes do seu. "O Supremo criou duas categorias de cidadão: a que impetra um habeas corpus preventivo e fura a fila e a outra de quem está preso há um ano e quatro meses a espera do julgamento do mesmo recurso pelo STF", disse o ex-ministro na manhã de ontem aos seus advogados, informa O Globo.

