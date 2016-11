Pacote contra corrupção “dizimado” pela Câmara teve aval dos deputados de MS

Luís Macedo/Agência Câmara Das 10 medidas propostas pelo MP, só três se salvaram

A Câmara "dizimou", conforme o relator da matéria, deputado Onyx Lorenzoni (DEM-RS), o projeto de combate à corrupção idealizado pelo Ministério Público Federal e entregue ao Congresso com apoio de 2,4 milhões de pessoas. Das dez medidas propostas pelo MP, só três se salvaram: a criminalização do caixa dois, a exigência de que os tribunais e o MP informem o tempo de tramitação dos processos e identifiquem as razões da demora em seus julgamentos e o aumento da punição para crime de corrupção. Entre outras mudanças, deputados incluíram punição a juízes, promotores e procuradores e excluíram a criminalização do enriquecimento ilícito. Dos oitos deputados de Mato Grosso do Sul, sete votaram a favor do pacote: Carlos Marun (PMDB), Dagoberto Nogueira (PDT), Geraldo Resende (PSDB), Mandetta (DEM), Tereza Cristina (PSB), Vander Loubet e Zeca (ambos do PT). Elizeu Dionízio (PSDB) não participou da votação pois viajou para Montevidéu (Uruguai) para sessão do Parlamento do Mercosul (Parlasul) e está sem contato telefônico neste momento, mas sua assessoria informou ao Blog que ele é a favor do pacote aprovado.

Violar prerrogativa de advogados vira crime, diz emenda de Marun aprovada na Câmara

Luís Macedo/Agência Câmara Marun: violar prerrogativa de advogado vira crime

Por 285 votos a 72, o plenário da Câmara aprovou, na madrugada de hoje, destaque do PMDB ao projeto de medidas contra a corrupção (PL 4850/16) para incluir no texto emenda do deputado Carlos Marun (PMDB-MS) que caracteriza como crime, por parte de juiz, promotor ou delegado, a violação de prerrogativa de advogado, com detenção de um a dois anos e multa. A emenda também especifica que, se a Ordem dos Advogados do Brasil (OAB) não concordar com o arquivamento de inquérito policial sobre esse crime ou o de exercício ilegal da advocacia, poderá assumir a titularidade da ação penal.

