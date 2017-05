Operação Patmos, o apocalipse político

Reprodução/Arquivo Aécio e Michel Temer: principais alvos da delação apocalíptica de Joesley Batista, da JBS

Do Fausto Macedo em blog no Estadão:



"Chama Operação Patmos, a ação da Polícia Federal e da Procuradoria-Geral da República que nesta quinta-feira, 18, cercou o senador Aécio Neves (PSDB-MG), prendeu sua irmã Andrea e seu primo Fred.



Patmos é uma pequena ilha da Grécia no mar Egeu. É conhecida por seu o local para onde o apóstolo João foi exilado, segundo o livro bíblico de Apocalipse. Ali, João recebeu as revelações do apocalipse.



Com Patmos, a Procuradoria-Geral da República anuncia o apocalipse político."

Leia a coluna de hoje clicando aqui em Marco Eusébio in Blog