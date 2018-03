Olho de Agamotto de MS na feira da USP

Fiems Divulgação Paulo, Kianny e a professora Marcelly Tavares, que acompanha os alunos de Corumbá na Feira da USP

Dois alunos do ensino médio da Escola do Sesi de Corumbá – Paulo Henrique Almeida da Silva e Kianny Climaco Guerreiro – vão apresentar na 16ª Feira Brasileira de Ciências e Engenharia (Febrace) da Universidade de São Paulo (USP) o "Olho de Agamotto", uma bengala eletrônica para guiar deficientes visuais por meio de sensores e georreferenciadores. A bengala foi baseada no amuleto que o "Dr. Estranho", personagem de histórias em auadrinhos do Grupo Marvel, carrega no pescoço e é inspirado no mundo real no "O Olho que Tudo Vê", de Siddhartha Gautama, o Buda, líder religioso (leia aqui). Desenvolvido por cinco alunos do Sesi de Corumbá, o projeto foi eleito no ano passado o melhor multidisciplinar na Feira de Ciência e Tecnologia do Pantanal (Fecipan) e conquistou o 1º lugar na área de Engenharia da 4ª Feira de Tecnologia, Engenharias e Ciências de Mato Grosso do Sul (FetecMS). Outros projetos de MS, como o tradutor de guarani para celular e o copo de café comestível (leia aqui), também serão apresentados na feira da USP que começa amanhã (13) e vai até quinta-feira (15) em São Paulo.

Leia a coluna de hoje clicando aqui em Marco Eusébio in Blog