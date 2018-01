OAB-MS vai avaliar taxa do lixo no IPTU

OAB-MS Divulgação Taxa do lixo no IPTU vai reunir representantes da Ordem, da Associação Comercial e do Secovi-MS na OAB

A cobrança da taxa de coleta de lixo embutida neste ano pela Prefeitura de Campo Grande no boleto do majorado IPTU está gerando uma série de reclamações na Seccional estadual da Ordem dos Advogados do Brasil, conforme relataram advogados aqui ao Blog. Consultado, o presidente da OAB-MS, Mansour Karmouche, informar que foi marcada para segunda-feira às 16 horas na sede da Ordem uma reunião da diretoria da instituição com dirigentes da Associação Comercial e Industrial de Campo Grande (ACICG) e o Sindicato da Habitação (Secovi-MS).

