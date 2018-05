OAB-MS cassa registro de advogado de ex-juiz que atentou contra desembargador

Fotos Reprodução e OAB-MS Divulgação Jail Azambuja que atuava como advogado de políticos em MS teve o registro cassado hoje pelo Conselho Seccional da OAB

O Conselho Seccional da Ordem dos Advogados do Brasil Mato Grosso do Sul (OAB-MS) decidiu ontem (25) cassar o registro de advogado o ex-juiz federal Jail Benites de Azambuja, conhecido no estado por atuar na defesa de políticos investigados em operações do Gaeco e federais, como o ex-prefeito de Campo Grande Gilmar Olarte. "O processo, incidente de idoniedade moral, tramita nesta casa em razão dos fatos ocorridos perante a Justiça Federal do Paraná, onde o mesmo foi acusado por falsidade ideológica e pela tentativa de homicídio contra o atual desembargador do Tribunal Regional Federal da 4ª Região, Luiz Carlos Canalli", diz nota divulgada no site da Ordem. "A OAB-MS cumpre com seu papel de manter em seus quadros pessoas que preencham os requisitos para o exercício profissional”, salientou o presidente estadual da Ordem, Mansour Karmouche.

