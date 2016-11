OAB-MS aceita desculpas de ex-presidente que chamou a entidade de “prostíbulo”

Fotos reprodução de vídeo e divulgação OAB-MS Barbosa Martins: escusas aceitas pelo Conselho da OAB-MS

O Conselho Seccional da Ordem dos Advogados do Brasil de Mato Grosso do Sul (OAB-MS) em sessão nesta sexta-feira, aceitou o pedido de retratação e desculpas do ex-presidente da entidade, Marcelo Barbosa Martins por ter chamado a entidade de "prostíbulo" no início do ano, ao protestar contra a não inclusão do também ex-presidente da instituição, Fábio Trad, na lista sêxtupla de advogados indicados para vaga de desembargador do Tribunal de Justiça (releia e veja aqui em vídeo). Em carta, Martins estende aos colegas conselheiros "minhas sinceras escusas em relação aos termos e palavras por mim proferidos no calor dos debates" e diz reconhecer "um excesso verdadeiramente impróprio e indevido" (leia aqui a íntegra). Com as desculpas aceitas, a ação movida pela OAB-MS contra Marcelo por "quebra de decoro" no Conselho Federal da Ordem será extinta, informou ao Blog o presidente seccional Mansour Karmouche.

