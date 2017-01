OAB levanta nomes de “fantasmas” em MS

ALMS Divulgação 'Fantasmas

Nomes de alguns funcionários que seriam "fantasmas" nos gabinetes dos deputados estaduais Paulo Corrêa (PR) e Cabo Almi (PT) na Assembleia foram descobertos pela OAB-MS e a relação foi encaminhada pelo presidente da entidade, Mansour Karmouche, ao procurador-geral de Justiça, Paulo Passos, para subsidiar as investigações do Ministério Público Estadual (MPE) informa o jornal Correio do Estado. O processo está em andamento no Grupo Especial de Combate a Corrupção (Gecoc), que aguarda respostas do Legislativo.

Leia a coluna de hoje clicando aqui em Marco Eusébio in Blog