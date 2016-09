O touro mais caro do Brasil é de MS

Chácara Naviraí/Divulgação Jabriel de Naviraí: 50% das cotas vendidas por R$ 1,3 milhão

Do Lauro Jardim em blog no O Globo:



"Enquanto a economia brasileira patina, um setor continua desdenhando a crise — a pecuária e, sobretudo, os leilões do setor. Anteontem [No domingo (25)], num leilão em Uberaba, foi vendido o touro mais caro da história da pecuária da América Latina. O nelore de cinco anos Jabriel de Naviraí, de propriedade da Chácara Naviraí (MS), teve 50% de suas cotas vendidas por R$ 1,3 milhão. Quem botou a mão no bolso para levar o touro foi o pecuarista Carlos Muradas."

Leia a coluna de hoje clicando aqui em Marco Eusébio in Blog