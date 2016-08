O que havia no vídeo que Marta mostrou ao Moka na sessão de impeachment no Senado

Agência Senado Caiado, Moka e Medeiros olhando o vídeo de Marta

Chamou a atenção a cena acima registrada pela equipe de fotógrafos do Senado hoje, pouco antes do início da sessão de julgamento do impeachment da presidente Dilma Rousseff, em que a senadora Marta (PMDB-SP), que agora não usa mais Suplicy, mostra algo em seu celular aos senadores Waldemir Moka (PMDB-MS), Ronaldo Caiado (DEM-GO) e José Medeiros (PSD-MT).



Afinal, o que havia de tão interessante na tela?



Era um vídeo.



Indagado, o senador Moka esclareceu por telefone aqui ao Blog:



– "A Marta estava mostrando o primeiro vídeo de seu programa eleitoral".



Ex-prefeita e ex-petista, Marta, que voltou a disputar a Prefeitura de São Paulo, suspendeu a campanha só para votar a favor do afastamento definitivo da ex-companheira Dilma.

Leia a coluna de hoje clicando aqui em Marco Eusébio in Blog