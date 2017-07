O que diz o André sobre 2018

Facebook Reprodução Indagado sobre candidatura em 2018, André respondeu que não tem movido 'palha alguma' e continua 'vovorista'

Enquanto peemedebistas seguem o dilema de ter ou não ter candidato ao governo de Mato Grosso do Sul no ano que vem, André Puccinelli segue em "stand by". Para responder a leitores que indagaram sobre suposta pesquisa sobre o cenário eleitoral que ele teria encomendado, indaguei ao ex-governador via WhatsApp.



O André respondeu:



– "Não encomendei nada amigo . Por terceiros que me trazem notícias de que estaria dez pontos percentuais à frente em pesquisa de âmbito estadual. Mas não tenho mexido palha alguma."



Apesar de admitir que segue recebendo insistentes apelos para que volte a ser candidato, Puccinelli afirmou:



– "Continuo vovorista!"

Leia a coluna de hoje clicando aqui em Marco Eusébio in Blog