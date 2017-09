O ”plano B” do PMDB em MS

Divulgação/Arquivo André Puccinelli e seu antigo aliado Waldeli dos Santos Rosa, que deve se filiar ao PMDB até o dia 11 de outubro

Esta coluna divulgou em fevereiro que Waldeli dos Santos Rosa (PR) poderia vir a ser "O 'plano C' do PMDB" (leia aqui) para disputar o governo de Mato Grosso do Sul, caso André Puccinelli decida não ser candidato e a senadora Simone Tebet também não queira entrar na disputa. Essa história avançou. O prefeito de Costa Rica esteve ontem (29) em Campo Grande e se encontrou com o ex-governador, de quem é antigo aliado. Fonte do Blog confidenciou que "foi batido o martelo" e Waldeli deve se filiar ao PMDB até o aniversário de 40 anos MS, quando passará à condição de "Plano B" da sigla para 2018.

