O exame foi marcado três meses depois, mas... a mãe do jornalista não pôde esperar

Facebook Reprodução Relato do Laureano no Facebook: a vida como ela é

Em Campo Grande, o jornalista político Laureano Secundo, postou há pouco em seu perfil no Facebook:



– "Acabei de receber uma ligação da secretaria municipal de saúde comunicando que o exame raio-x solicitado na primeira quinzena de novembro para a minha mãe foi marcado para amanhã. O problema é que minha mãe morreu no dia 16 de novembro. O que dizer?"



Dona Eva da Rosa Secundo, aos 87 anos, enfrentava problemas respiratórios e, conforme o Laureano, "na verdade já estava bem debilitada devido à idade avançada". Mas, rodrigueando, o episódio retrata a vida como ela é: os serviços públicos seguem seu ritmo lento, enquanto a saúde de quem depende do SUS, assim como a dos demais, não pode esperar.

