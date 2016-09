O espanto de Luiza

Deurico/Capital News Luiza Ribeiro: "O que está por trás?"

A renúncia ao cargo de vice-prefeito de Campo Grande feita no cárcere pelo pastor Olarte, parece ter causado espanto à Luiza Ribeiro (PPS) e levou a vereadora a postar uma série de indagações hoje no Facebook:



"E essa renúncia do Gilmar Olarte?



O que está por trás?



Quais forças políticas e econômicas estão operando essa decisão?



Tem sentido renunciar a um cargo do qual está afastado e que se extinguirá em 4 meses?



Está negociando sua soltura?



Outro Golpe?



Vixi."

