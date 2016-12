O coquetel na Câmara e os coquetéis lá fora

Instagram/Reprodução Do coquetel se via pela janela o 'pau quebrar' fora da Câmara

A cena acima marca um dos contrastes da política brasileira em foto que viralizou nas redes sociais nesta semana. Lá dentro da Câmara, durante um coquetel em comemoração aos 15 anos da Comissão de Legislação Participativa (CLP) da Casa, que defende maior participação da sociedade no parlamento, se via pela janela o "pau quebrando" lá fora. Em manfestação contra a PEC do Teto dos Gastos e a reforma no ensino médio, a polícia reagia com bombas de gás lacrimogêneo contra grupos que viraram e queimaram carros, quebraram vidros de ministérios e picharam patrimônios públicos. O coquetel interno, conforme o site da Câmara, foi "um ato em defesa da maior articulação entre a sociedade civil organizada e o Congresso". No evento, o deputado Ronaldo Lessa (PDT-AL), vice-presidente da CLP, falava da importância de dar voz à sociedade. "O Brasil precisa fortalecer todas as instituições democráticas". Lá fora, o coqueteis que se viam eram chamados de molotov.

