O comentário do juiz Odilon de Oliveira sobre a “ponte derrubada” de Puccinelli

Tamanho do texto

Reprodução Comentário do juiz aposentado e pré-candidato Odilon de Oliveira na nota do Blog sobre a entrevista de Puccinelli

Ao comentar a notícia aqui publicada ontem, com áudio do ex-governador André Puccinelli (MDB) afirmando que em suas caminhadas como pré-candidato ao governo de MS tem ouvido reclamações sobre a saúde e rodovias e dizendo que uma ponte que ele construiu 'eles derrubaram', o juiz federal aposentado Odilon de Oliveira, que também é pré-candidato ao governo, pelo PDT, escreveu:



– "Para mim reclamam de tudo, principalmente da corrupção, que, como uma praga, espalhou-se pelo Brasil. Os vídeos exibidos pela Globo confirmam a revolta do povo".

Leia a coluna de hoje clicando aqui em Marco Eusébio in Blog