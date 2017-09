O cenário das eleições OAB-MS 2018

Fotos Divulgação Rachel Magrini na lista dos cotados à disputar o comando da Ordem com seus colegas Mansour Karmouche e Jully Heyder

Embora nada esteja definido faltando mais de um ano para a eleição, a disputa pela presidência da OAB-MS pode voltar a ter os dois primeiros colocados do último pleito: o atual presidente Mansour Karmouche e o advogado Jully Heyder. Cotada também a encabeçar chapa nas eleições da Seccional da Ordem, Rachel Magrini pode surgir como terceira via. Ela, entretanto, avalia que o assunto pode esperar. "Só resolveremos isso no ano que vem, com minha família e o dileto grupo ao qual pertenço", disse ao Blog a advogada.

