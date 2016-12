O campeão voltou... #ForçaChape!

Tamanho do texto

Paulo Whitaker/Reuters/Estadão Reprodução Sob chuva que não escondeu as lágrimas, mulher saúda a Chape

Nem os pingos da chuva conseguiram disfarçar as lágrimas na cidade de Chapecó...



"O campeão voltou!" entoou em coro pessoas que lotam a Arena Condé, em Chapecó (SC), na entrada dos caixões com os corpos de jogadores e dirigentes da Chapecoense e de jornalistas que acompanhavam a comitiva, onde neste sábado ocorre o velório coletivo depois da tragédia com o avião da LaMia na Colômbia, que comoveu e comove o Brasil e o mundo.



Que Deus conforte os amigos e familiares das vítimas!



E permita aos que aqui choram a reflexão sobre o real valor da vida.

