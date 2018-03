O boom do bumbum nacional

Ilustração/Reprodução A Du Loren atribui o aumento do bumbum das brasileiras ao boom das academias, diz Jornal do Brasil

Por Jan Theophilo, no Informe JB:



"Aumentou 2,6 centímetros o bumbum das mulheres brasileiras. A informação é da Du Loren, fábrica em Vigário Geral daquela que é a maior marca em distribuição de moda íntima do país, com 22 mil pontos de venda e produção de 1,2 milhão de calcinhas por mês. Desde sua fundação, em 1956, a empresa a cada 10 anos adaptava os tamanhos das calcinhas de acordo com mudanças no comportamento estilo das mulheres. Mas a diferença de tamanho costumava ser mínima. De 2014 para cá, os ajustes passaram a ser feitos de quatro em quatro anos.



A empresa atribui esse aumento de tamanho ao boom das academias, um desejo por um corpo feminino mais Gracyanne Barbosa do que Gisele Bunchen. Embora algumas maledicentes aqui na redação achem que as mulheres estão é engordando mesmo. Os modelos que estâo chegando nas lojas foram ajustados pelos designers da Du Loren para atender a demanda das malhadoras de glúteos, oferecendo mais conforto para serem usadas nas academias."

