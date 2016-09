Nova pesquisa Ibope em Campo Grande

Ilustração/Divulgação Divulgação pela TV Morena prevista para amanhã

Segunda rodada de pesquisa Ibope para prefeito de Campo Grande contratada pela TV Centro América, do grupo dono da TV Morena afiliada Globo em MS e MT, está prevista para ser divulgada nesta sexta-feira. Conforme o site do TSE, a pesquisa que custou R$ 45.133,33 foi feita no sábado anterior, dia 10, com 602 eleitores da Capital e está registrada no TRE-MS com o nº MS-01963/2016.

