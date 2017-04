Nova ação da PF mira figurões do PMDB

Reprodução/Arquivo Jucá, Sarney e Renan: assessores na mira da Polícia Federal

A Polícia Federal deflagrou ontem a segunda fase da Operação Satélites. Os principais alvos são pessoas ligadas a figurões do PMDB sob investigação no Supremo, como Renan Calheiros, José Sarney e Romero Jucá. A ação visa aprofundar investigações de desvios na Transpetro, com base na delação de Sérgio Machado, ex-presidente da estatal. Um dos investigados é o advogado Bruno Mendes, ligado a Renan, que já foi assessor do senador e gravado em uma das conversas de Machado entregues à Lava Jato. "Um advogado, identificado como Amaury Cezar Piccolo, próximo a José Sarney, está entre os alvos da PF" diz o blog Radar da Veja, acrescentando que também estão na mira "personagens que orbitam em torno de outros figurões do PMDB em Alagoas, Tocantins, Maranhão, Rio Grande do Norte, Sergipe e Roraima".

