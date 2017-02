Nomeações de mulher e cunhado pelo prefeito Ruiter são investigadas pelo MP em Corumbá

Reprodução/Arquivo Ruiter voltou a nomear esposa e cunhado no 1º escalão

Mal começou, a nova gestão do prefeito Ruiter Cunha (PSDB) em Corumbá já virou alvo de inquérito civil do Ministério Público Estadual para "apurar eventual prática de nepotismo" por ter nomeado a esposa, Beatriz Rosália Ribeiro Cavassa, como secretária de Cidadania e Direitos Humanos, com salário bruto de R$ 14.847,44 conforme o portal de transparência da prefeityura; e o cunhado Haroldo Waltencyr Ribeiro Cavassa, como secretário de Assistência Social, com salário bruto de R$ 8.736,00. Ambos já haviam sido secretários em mandatos anteriores de Ruiter, na época em que o prefeito era petista, entre 2005 e 2012. A abertura do inquérito nº 005/2017 sob a alçada do promotor Luciano Bordignon Conte foi publicada hoje no Diário Oficial do MP.

Leia a coluna de hoje clicando aqui em Marco Eusébio in Blog