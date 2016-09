No placar do Estadão, só Marun e mineiro declaram voto contra cassação de Cunha

Gráfico Estadão/Reprodução Entre os a favor e indecisos, Marun e Lopes contra cassação

Até o início da tarde deste feriado da Independência, só dois dos 513 deputados federais – Carlos Marun (PMDB-MS) e Mauro Lopes (PMDB-MG) – declararam que vão votar contra a cassação do mandato de Eduardo Cunha (PMDB-RJ) na sessão da Câmara marcada para a próxima segunda-feira. Para a cassação são necessários 257 votos. Até agora, conforme o jornal, 191 se declararam a favor, dois contra, 21 disseram estar indecisos, 55 não quiseram responder e 243 não foram encontrados para opinar. Veja aqui o "Placar do Cunha" no site do Estadão.

Leia a coluna de hoje clicando aqui em Marco Eusébio in Blog