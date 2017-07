Neto de Getúlio Vargas é encontrado morto com um tiro no peito, como o avô e o pai

Fotos Arquivo e Féliz Zucco/Zero Hora Reprodução Assim como o avô Getúlio Vargas (à esquerda) e seu pai Maneco, Getúlio Neto teria se matado com um tiro no peito

Aos 61 anos, Getúlio Dornelles Vargas Neto foi encontrado pela empregada nesta segunda-feira morto com um tiro no peito, que teria sido disparado por ele próprio, em seu apartamento no Bairro Moinhos do Vento, área nobre de Porto Alegre, onde morava com uma filha que estava viajando. Ao lado do corpo foi encontrado um bilhete de despedida para a família. A Polícia Civil da Capital gaúcha registrou o caso como suicídio, mas vai apurar as circustâncias da morte.



Ao tirar a própria vida, o advogado repetiu o gesto do avô, o ex-presidente da República Getúlio Vargas, que também se matou com um tiro no peito em agosto de 1954 no Palácio do Catete, ex-sede do governo federal no Rio; e do pai, Maneco Vargas, que também tirou a própria vida em 1997, igualmente com um tiro no peito, em Porto Alegre.



Getúlio Neto foi um dos fundadores do PDT em 1986, quando disputou uma cadeira de deputado estadual no Rio de Janeiro. Derrotado, deixou a política e se dedicou a carreira de advogado. Há seis anos, aos 55, voltou ao Rio de Janeiro e se filiou ao PPS. Na época, especulava-se que pretendia suceder Eduardo Paes na prefeitura do Rio. A candidatura não aconteceu. (Com informações de O Globo)

