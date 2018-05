Nelsinho Trad diz que André prefeito foi “mais marcante” do que como governador

Otávio Neto/CBN Campo Grande Reprodução Nelsinho Trad na CBN disse que André foi 'um mito' como prefeito, e que foi difícil enfrentar comparações como seu sucessor

Nelsinho Trad (PTB) disse ontem (22) na rádio CBN de Campo Grande que André Puccinelli (MDB) "foi um mito como prefeito" da cidade e que não foi fácil ser seu sucessor, lembrando que quando prefeito as pessoas comparavam "se fosse o doutor André faria diferente". Indagado se Puccinelli teria sido "um mito" como governador, Nelsinho respondeu: "Eu penso que a gestão dele como prefeito foi mais marcante do que a gestão dele como governador".



Na entrevista, o pré-candidato ao Senado respondeu também sobre sua ligação com André e o afastamento deles, após as eleições de 2014 quando foi candidato ao governo e avaliou que não teve o apoio do então governador, falou da sua aproximação com o atual governador Reinaldo Azambuja (PSDB) que o ajudou a voltar para o PTB como presidente da sigla no estado. Frisou, entretanto, que sobre alianças para as eleições deste ano não há nada ainda definido.



Veja no vídeo abaixo a íntegra da entrevista.

Indagado se PTB e PSD são “irmãos”, Nelsinho lembra: são do berço de Vargas

Ao ser indagado pelo radialista Otávio Trad na CBN Campo Grande, se o PTB, do qual é presidente, e o PSD, que elegeu seu irmão Marquinhos Trad como prefeito de Campo Grande e onde também está seu irmão e deputado Fábio Trad, seriam "partidos irmãos", Nelsinho Trad respondeu: "Se você puxar no doutor Google, as alianças desses dois partidos, todas as vezes que eles pra um embate mais expressivo, eles venceram". O ex-prefeito lembrou que o "PSD nasceu em 1945 de um grupo do PTB de Getúlio Vargas, e a partir daí quando se uniam venciam a UDN", citando que a aliança elegeu dois presidentes da República, Eurico Gaspar Dutra e Juscelino Kubsticheck.



Sobre a união com o partido dos irmãos em MS, o médico, que é pré-candidato ao Senado, ilustrou com a parábola de uma grande árvore com galhos que seguem cada um para um lado, "mas a raiz é única". Disse que, embora seja o irmão "mais idoso", não é ele que decide, cada um tem suas opiniões, mas todos têm "total sintonia". Frisou ser necessário aguardar o rumo do PSD e do seu PTB em nível nacional, mas emendou: "Nós juntos somos mais fortes do que nós separados". Veja o vídeo.

