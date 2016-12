Natal reciclado

www.MarcoEusebio.com.br Árvore iluminada no cruzamento da Afonso Pena e 14

Apesar da crise, ninguém pode dizer que a área central de Campo Grande ficou sem decoração natalina neste ano. A iluminação solitária da árvore situada no canteiro central da Avenida Afonso Pena no cruzamento com a Rua 14 de Julho chama a atenção de quem passa à noite pelo local e foi feita pela prefeitura com material "reciclado" de natais anteriores e mão-de-obra própria. Iluminaram também a Praça Ary Coelho, em frente ao cruzamento, e a Cidade do Natal. Sobre a iluminação da praça, indagado hoje por um interlocutor que afirmava não ter visto nada diferente ao passar de carro pelo local, o presidente da Associação Comercial e Industrial (ACICG), João Carlos Polidoro, explicou: "É que fizeram uma iluminação básica. Tão básica que não se percebe."

Luzes na morada

Morada dos Baís em clima de Natal

A propósito, o clima natalino na região central é visto também na fachada da Morada dos Bais, ponto turístico de Campo Grande. Lá, a iluminação foi instalada pelo Sesc.

