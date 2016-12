Na última sessão do ano, vereadores atendem pedidos de urgência do prefeito Bernal

Izaias Medeiros/Câmara de CG Vereadores na última sessão do ano: pedidos de Bernal aprovado

Dois projetos assinados por Alcides Bernal (PP) foram aprovados por unanimidade hoje na última sessão do ano da Câmara. Os vereadores autorizaram a prefeitura a usar R$ 6 milhões da Educação para quitar débitos com médicos e serviços que atendem o Instituto Municipal de Previdência Social (IMPCG), crédito suplementar pedido com urgência pelo prefeito ontem. Autorizaram também a isenção do ISS para as empresas de ônibus urbano que atuam na cidade. O prefeito havia solicitado a renovação da isenção por um ano, mas a Câmara autorizou apenas por mais três meses, para que o prefeito eleito decida se vai manter ou não o benefício. Embora a maioria seja oposição ao atual prefeito, a aprovação dos projetos, conforme o presidente da Câmara, João Rocha (PSDB), significa que a Casa agiu com responsabilidade, "dando ao prefeito todas as ferramentas necessárias para que ele gerencie a cidade e administre seus recursos".

