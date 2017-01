Na posse de Marquinhos, vaias para Bernal

Deurico/Capital News Bernal ouviu vaias na posse do sucessor Marquinhos

Ao ter a presença anunciada na solenidade de posse do sucessor Marquinhos Trad (PSD), Alcides Bernal (PP) foi vaiado pela plateia do evento no Centro de Convenções Rubens Gil de Camillo nesta tarde de domingo. Ao tomar posse, Marquinhos afirmou: "Me sinto honrado e vou tratar com respeito o erário público. Posso ter procurado nomes extremamente técnicos e pouco políticos, mas é pra acertar. Primeiro vou orar bastante. Vou dobrar os joelhos e pedir a Deus para que eu possa levar Campo Grande para frente." Bernal sentou ao lado de Trad na mesa principal que contou também com o vereador presidente da Câmara, João Rocha (PSDB), e demais representantes do Legislativo e do Executivo estadual.

