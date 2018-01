Mulheres no poder

Correio do Estado/Arquivo Reprodução Rose Modesto e Adriane Lopes: governadora e prefeita em exercício neste início de 2018

A semana começou em Mato Grosso do Sul com a vice-governadora Rose Modesto no comando interino do governo estadual, cobrindo as férias do governador Reinaldo Azambuja até o dia 26. E a vice Adriane Lopes é a prefeita interina de Campo Grande desde sexta, em substituição ao prefeito Marquinhos Trad que viajou de férias e retona no dia 17.

