MS recuperando o fôlego

Chico Ribeiro/Governo MS Azambuja discursa durante evento na Funtrab

Números apresentados na abertura da semana do trabalhador na Fundação do Trabalho (Funtrab) ontem apontam que Mato Grosso do Sul é um dos primeiros estados a dar sinais claros de recuperação diante da crise. O presidente da Funtrab, Wilton Acosta, informou que 5.065 pessoas foram colocadas no mercado de trabalho no estado nos três primeiros meses de 2017, 33% a mais do que as 3.800 que conseguiram emprego formal no período em 2016. Entre demissões e contratações, foram criados 1.063 novos postos de trabalho de abril de 2016 a março de 2017, informou o governador Azambuja.

O governador e o bolo da Funtrab

Kelly Ventorim/Divulgação O governador Azambuja, a servidora Nancy e o bolo ofertado aos parceiros

Na abertura da semana o trabalhador na Funtrab, foi servido um bolo ontem em homenagem aos trabalhadores. Na ocasião, a servidora Nancy de Souza, que trabalha no setor de captação há 28 anos, contou ao governador Azambuja alguns casos de sucesso de pessoas que, indicadas pela fundação, fizeram carreira em empresas. Ela contou, emocionada, que pelo menos 40% das pessoas que buscam a fundação à procura de trabalho, saem de lá empregados. Diante da satisfação da servidora de falar dos resultados, na hora de cortar o bolo, Azambuja abriu mão da primeira fatia. Pediu a ela que ofertasse aos empresários presentes para destacar a importância dessa parceria com o segmento privado.

