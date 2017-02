Fotos Deurico Ramos/CapitalNews.com.br Prefeito põe touca, capacete e pega carona em mototaxi

O serviço de mototaxi até hoje cobrado por kms rodados em Campo Grande agora vai ter mototaxímetro. Decreto assinado pelo prefeito Marquinhos Trad hoje dá prazo de 180 dias para que os mototaxistas instalem o equipamento que custa R$ 950 e, conforme o presidente regional do instituto, Nilton Pinto Rodrigues, é o primeiro do Brasil aferido pelo Inmetro. No ato que contou com participação de mototaxistas, o prefeito resolveu fazer uma "corrida" e reafirmou que também vai regularizar o Uber na Capital.

