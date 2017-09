Morre Maria Sem Troco: ouça a música em homenagem à mulher símbolo de Rochedo

Tamanho do texto

Arquivo de família/Reprodução ..

"Símbolo imaterial" de Rochedo, morreu aos 83 anos neste domingo na distante 81km de Campo Grande a professora e comerciante Maria José de Lira, de 83 anos, conhecida como "Dona Maria Sem Troco", vítima de parada cardíaca. Personagem cuja história faz parte da história da cidade, onde foi professora primária e comerciante, em seu pequeno bar Dona Maria costumava oferecer balas em vez de moedas na hora do troco e acabou apelidada de "Sem Troco" por um delegado de polícia local, ficando conhecida pela alcunha. Ela foi sepultada hoje e sua homenagem a prefeitura suspendeu as aulas na rede pública local nesta segunda-feira. A Dona Maria ganhou até uma música em sua homenagem do cantor Beko Santanegra, de Campo Grande, nosso leitor, que diz...

"Maria Sem Troco não dá troco pra ninguém

Maria Sem troco só dá troco quando tem... Então leva bala, seu menino, um pé-de-moleque, meu querido

Um salgadinho preferido, eu não dô troco pra ninguém..." ?

Ouça o Beko cantando "Maria sem troco".

Leia a coluna de hoje clicando aqui em Marco Eusébio in Blog