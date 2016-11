Moro promove encontro de Lula e Bumlai

Reprodução/Arquivo Lula e Bumlai: reencontro promovido pela Lava Jato

Do Lauro Jardim em blog no O Globo:



"Depois de muito tempo sem se falar, dois velhos amigos têm um encontro marcado no dia 30, às 17h30, em São Bernardo do Campo (SP): Lula e o pecuarista José Carlos Bumlai. Quem, involuntariamente, promoveu o encontro é o juiz Sergio Moro. Mas não será uma acareação. Lula e Bumlai serão ouvidos por video-conferência no Fórum de São Bernardo como testemunhas de defesa de Eduardo Cunha. Originalmente, Bumlai seria ouvido na última sexta (24), em Curitiba. Mas sua defesa pediu a Moro que a oitiva fosse feita por video-conferência por causa do estado de saúde de Bumlai, hoje em prisão domiciliar, em São Paulo."

