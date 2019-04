Moro pode ficar sem o Coaf na Justiça

Agência Brasil Sérgio Moro diz que está tentando convencer parlamentares a deixar o Coaf no Ministério da Justiça

Jair Bolsonaro admite tirar do Ministério da Justiça o Coaf – órgão que monitora movimentações financeiras e é um dos pilares de de Sérgio Moro no combate à corrupçãoó – e devolvê-lo à pasta da Economia, em troca da aprovação no Congresso da MP da reforma administrativa, diz O Estadão. "Estamos conversando com os parlamentares para manter o Coaf no Ministério da Justiça e esperamos convencê-los disso", afirmou o ministro Sérgio Moro ao jornal.

