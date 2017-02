Moro do Planalto de olho em Delcídio

Reprodução/Arquivo Juiz Vallisney Oliveira, o Moro do Planalto

Do Maurício Lima no blog Radar da Veja:



"Dos vilões da Lava-Jato, Delcidio do Amaral é um dos que vive com mais tranquilidade. Pois um depoimento feito em Brasília pode atrapalhar sua paz. Na quinta (2), uma testemunha disse que o ex-senador fez um passeio recente de lancha em Santa Catarina, a convite de um executivo da Engevix. O juiz Vallisney Oliveira, o Moro do Planalto, ficou fulo ao saber da história."

